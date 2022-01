Maggio: “Insigne? Toronto scelta di vita”

Christian Maggio, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli fino alla doppia sconfitta casalinga contro Empoli e Spezia e aveva fatto bene, ma penso che ad oggi dobbiamo fare solo i complimenti a questo Napoli perché nonostante tutte le difficoltà che sappiamo è riuscito sempre a stare sul pezzo e a mantenere la continuità di gioco e lo si è visto anche ieri contro la Samp. Gli azzurri hanno disputato una partita intelligente”.

Sull’amore verso Napoli: “Dopo un mese e mezzo dal mio arrivo a Napoli me ne volevo andare perché non riuscivo ad ambientarmi, ma poi sono rimasto per 14 anni. Qui ho trovato e trovo l’affetto della gente, ma al di là del punto di vista sportivo, Napoli è una città che ti dà tanto sotto tutti i punti di vista. Questo per me è stato importante, è importante e sarà così anche in futuro”.

Sul rapporto conflittuale tra Insigne e la città di Napoli: “Non posso negare che, soprattutto all’inizio, Insigne soffriva la pressione della piazza anche perché sapeva che lui doveva dare di più rispetto a tutti i suoi compagni di squadra. Quando non era al 100% e il tifoso lo attaccava lui ne soffriva abbastanza. Con il tempo però Lorenzo è cresciuto ed ha imparato a capire i tifosi e loro piano piano hanno iniziato a capire lui. Cosa è cambiato? Rispetto ad inizio carriera, ora Lorenzo riesce a gestire meglio la sua impulsività”.

Sulla scelta di Insigne di andare al Toronto: “Per me è stata una scelta di vita. Lorenzo avrà parlato con il presidente e, vendendo che non si riusciva a trovare un punto, ha pensato che era giusto andar via. Io non so se sia stata una scelta giusta o sbagliata, questo solo il futuro ce lo dirà. Lui è consapevole secondo me del fatto che andare a Toronto significherà allontanarsi dal calcio che conta. Se mi avessero fatto una proposta come quella ad Insigne, vi dico in tutta sincerità che avrei accettato anche io“.