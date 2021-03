Nikola Maksimovic ha il contratto in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno e molto probabilmente a fine stagione lascerà il club azzurro, non essendo riuscito a trovare un accordo per il prolungamento del suo contratto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la sua volontà era quella di rinnovare, ma non è stata trovata l’intesa con la società. Il difensore serbo piace molto a Simone Inzaghi e, se quest’ultimo dovesse restare alla Lazio, sarebbe un’ipotesi davvero percorribile.

Fonte: TMW