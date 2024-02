Malagò: “Stadio Maradona? Bisogna fare un intervento, inimmaginabile un Europeo senza Napoli”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione del campionartoeuropeo Cadetti e Giovani di scherma, dove ha commentato la situazione relativa allo stadio Maradona e il suo eventuale utilizzo per gli europei 2032. Di seguito le sue parole:

“Per ciò che riguarda lo stadio Maradona, dico quello che penso: è una partita che si gioca tutta all’interno del mondo del calcio. L’Uefa impone sacrosantamente, religiosamente, doverosamente, dei parametri che è chiaro che oggi, con tutto il rispetto del mondo, il Maradona non rispetta. Quindi bisogna fare un intervento perché un campionato di Europa senza Napoli, con la sua forza sia di popolazione, sia di storia, sia come squadra di calcio, per me non è immaginabile e anche per il Sud”.