Male con Ancelotti, malissimo con Gattuso. Il disastro Napoli in numeri

Cambiare a volte serve. Per dare una scossa, per far virare il destino in altre direzioni. Altre no. I numeri non mentono: il Napoli di Carlo Ancelotti era a fine ciclo, liti e rotture e casi nello spogliatoio annessi e connessi. Cambiare era inevitabile ma la scelta di Aurelio De Laurentiis, quella di Gennaro Gattuso, per adesso non si sta dimostrando fruttifera. La media punti in A è crollata, il Napoli è nella colonna destra della classifica, ha vinto contro la Juventus e sembrava l’ininizio di una nuova era e invece è caduto contro il Lecce in casa. 1,13 come media punti in campionato, poco più di una media salvezza e già dopo otto partite e non solo dopo un primo antipasto.

Carlo Ancelotti

Gare totali: 20

Gare Serie A: 14

Vittorie totali: 8

Vittorie Serie A: 5

Pareggi totali: 9

Pareggi Serie A: 6

Sconfitte totali: 3

Sconfitte Serie A: 3

Media punti Serie A: 1,50 punti

Gennaro Gattuso

Gare totali: 10

Gare Serie A: 8

Vittorie totali: 5

Vittorie Serie A: 3

Pareggi totali: 0

Pareggi Serie A: 0

Sconfitte totali: 5

Sconfitte Serie A: 5

Media punti Serie A: 1,13 punti

Fonte: tmw