Malfitano: “Insigne? Buon giocatore, ma continuo a pensare che non sia un campione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport.

“Affare a 5 per lo Scudetto? Dico dall’inizio dell’anno che l’unico ostacolo allo Scudetto del Napoli è l’Inter, resto coerente su questo. L’Inter è più quadrata, viste le difficoltà degli ultimi tempi però si può sperare. Non bisogna né esaltarsi né deprimersi, aspettiamo la fine del campionato. Le mie critiche al Napoli dopo il Barcellona? Mi fa ridere che se faccio io una considerazione viene presa chissà come quale affronto. Ma io ne faccio quando le fa tutto l’ambiente.

Perché Spalletti non è venuto dopo la partita contro il Barcellona a parlare di attributi? Poteva difenderne il carattere anche in quel caso. Farlo dopo una vittoria è troppo facile. Sfido chiunque dopo aver visto Napoli-Barcellona a non aver avuto dubbi sul carattere della squadra e sul fatto che si sia arresa in maniera incondizionata.

Invece di fare bla bla bla, perché non guardiamo la realtà momento per momento? Il Napoli ha vinto in casa della Lazio nei minuti finali e la Lazio si è suicidata. Insigne è stato bravo nel gol e nell’assist ma la mia idea sul fatto che lui sia un buon giocatore e non un campione resta, così come resta l’idea di una squadra che magari può vincere lo Scudetto ma che magari resta una squadra inaffidabile”.