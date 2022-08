Malfitano: “Kvaratskhelia ha un estro che Insigne non aveva”

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in diretta su Radio Goal:

“In genere non sono d’accordo con le filastrocche di Spalletti, ma questa volta condivido con lui l’opinione su Kvaratskhelia. Ha grandi abilità nel trasaformare le azioni in gol, e che gol! Ha un estro che non ho riscontrato neanche in Insigne [..]

[..] E’ giusto non creare troppe aspettative, ma bisogna anche avere il coraggio di dire che il Napoli è a livello per puntare a determinati obiettivi. In questo momento non c’è nessuno bravo come Giuntoli”.