Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro: “Quando non riceverò più offerte, me ne andrò alla Maldive. O meglio, non solo alle Maldive perché lì non ci sono campi da golf. Di una cosa sono certo: dopo aver allenato City e Barcellona non allenerò mai né lo United né il Real Madrid”.

Fonte: Alfredopedullà.com