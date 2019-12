Man City, Guardiola: “Liverpool? Irrealistico pensare di riprenderli”

Pep Guardiola vuole rimanere al Manchester City per un’altra stagione. Ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo i risultati. L’allenatore spagnolo, interpellato sul suo futuro in conferenza stampa ha così risposto: “Sono quatto anni che sono qui, il prossimo saranno cinque, perché voglio provare a rimanere qui anche la prossima stagione. Oggi gli allenatori vengono licenziati ogni settimana, ma io ho risposto a questa domanda molte volte di recente. Sto incredibilmente bene qui. Per estendere il contratto devi vedere come vanno le cose, se lo merito o no. Abbiamo alzato molto il livello negli ultimi anni e ora le aspettative sono più alte.

Liverpool? Quando una squadra vince 16 partite su 17 è irrealistico pensare di riprenderla. Dobbiamo provare a vincere le nostre partite e garantirci la Champions per il prossimo anno. Poi chissà, se loro perdono un paio di partite e noi le vinciamo tutte… Ma quando una squadra perde una gara su 53 o 54 non credo ne perderà 4-5 in 10 o 11 partite”.

Fonte: Alfredopedullà.com