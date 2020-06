Man City, Sterling: “In questo momento l’unica malattia è il razzismo”

“L’unica malattia al momento è il razzismo”. Parola di Raheem Sterling. L’attaccante del Manchester City ha parlato alla BBC delle proteste esplose in tutto il mondo, e anche in UK, dopo la morte di George Floyd: “Questa è la cosa più importante ora come ora, perché stiamo parlando di qualcosa che accade da anni. Proprio come la pandemia, dobbiamo trovare una soluzione per fermare il razzismo”.

Chi protesta cerca una soluzione.

“È quello che stanno facendo tutti coloro che scendono per strada: vogliono fermare l’ingiustizia che vedono, stanno lottando per la loro causa. Finché le proteste avvengono in modo pacifico e sicuro, senza fare del male a nessuno e senza irrompere nei negozi, è giusto che continuino”.

Le tue parole ti complicano la vita da calciatore? “In primo luogo, non penso al mio lavoro quando capitano cose come questa. Penso solo a dire ciò che è giusto. In questo momento, la gente non può sopportare ancora molto. C’è un limite per tutte le comunità, soprattutto per quella nera. È un fenomeno che va avanti da secoli, la gente è stanca e pronta per un cambiamento”.

Parlare non basta.

“Vedo tanti che scrivono sui social media a supporto della causa, ma non basta. Dobbiamo ottenere dei cambiamenti, evidenziando dove servono di più. È una cosa che cercherò di fare sempre di più, per illuminare il dibattito e far sì che anche i miei colleghi pensino a cosa possano dare perché in questo Paese tutti abbiano le stesse possibilità”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com