Manchester City, acquistato un club di Ligue 2: si tratta del Nancy Lorraine

In guerra aperta con la Uefa per via delle sanzioni subito per la violazione del FFP, il Manchester City non smette però di lavorare per ampliare il proprio bacino. Stando a France Football, il City Football Group, proprietario di Citizens, New York City, Girona, Melbourne City, Yokohama Marinos e Montevideo City, ha chiuso l’acquisizione di AS Nancy Lorraine, una squadra francese di Ligue 2 e in difficoltà sotto il profilo finanziario.

L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore, dato che i negoziati sono in corso da diverse settimane. Si stanno insomma limando i dettagli, compresa la richiesta del Nancy di riservarsi una percentuale sulla futura rivendita di eventuali giocatori delle giovanili poi ceduti a squadre del gruppo.

Da parte sua il City imporrà a Nancy la nominare un nuovo allenatore, Eric Mombaerts, attualmente al Melbourne City. Il nuovo tecnico farà quindi ritorno al calcio francese dopo aver lasciato Le Havre sei anni fa con l’obiettivo di riportare la squadra di Lorraine in Ligue 1.

