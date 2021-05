È il Manchester City di Pep Guardiola la prima finalista della Champions League 2020/2021. Gli inglesi, dopo aver vinto a Parigi, vincono anche in casa per 2 a 0 in un match gestito per la maggior parte della gara e vinto grazie alla doppietta di Mahrez.

Nella ripresa si scaldano gli animi, i francesi restano in dieci per l’espulsione di Angel Di Maria mentre il City sfiora più volte il tris. City in finale che attende la vincente tra Chelsea e Real Madrid.