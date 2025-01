Manchester United, Amorim: “Garnacho? Voglio tenerlo, sta migliorando”

Ruben Amorim, allentore del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Ale Garnacho è cambiato subito da quando l’ho escluso per la partita contro il Manchester City. È cambiato perché ha capito che voglio solo aiutarlo e vincere le partite. Garnacho capisce davvero che quello che faccio non è mai in senso negativo. È sempre per lui. Penso che tutto il merito vada a Garnacho. Sta migliorando e vogliamo continuare a migliorare con lui. Voglio Garnacho. Voglio tenere giocatori come Mainoo e Garnacho. Dobbiamo migliorare il settore giovanile e dobbiamo portare più calciatori in prima squadra, in modo da sentire la maglia e anche qualcuno da vendere per il PSR. Voglio prepararmi per la prossima partita con Kobbie e Garnacho, di sicuro”.