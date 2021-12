Mancini: “Andremo ai Mondiali. Zaniolo e Scamacca? Molto dipende da loro”

Non ha dubbi il ct Roberto Mancini, che è stato intervistato nell’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. L’allenatore della Nazionale ha spiegato che l’Italia andrà in Qatar perché “Siamo forti. Perché siamo stati la squadra migliore degli Europei, perché abbiamo vinto meritatamente, perché abbiamo perso una volta sola negli ultimi tre anni, quando siamo rimasti in dieci, senza quasi mai rischiare di perdere le altre gare”. Per quanto riguarda i giovani, in particolare su Zaniolo e Scamacca ha spiegato che tutto dipende da loro. L’attaccante del Sassuolo “Ha tutto per diventare un centravanti completo e può crescere ancora tanto”. Per quanto riguarda il centrocampista, ha detto che “Può dare tantissimo sia alla Roma che alla Nazionale. Sa attaccare con la porta in faccia e può essere devastante”.