Mancini commenta il sorteggio dei play-off: “Non un gran sorteggio, poteva andare un po’ meglio”

“Non è che sia un gran sorteggio, poteva andare un po’ meglio”. Così Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ai microfoni di Rai Sport, dopo il sorteggio per i playoff di qualificazione ai mondiali del Qatar, dove gli azzurri affronteranno in semifinale la Macedonia del Nord e in un’ipotetica finale una tra Turchia e Portogallo, in trasferta. “Sia noi che Portogallo dovremo prima vincere una partita. Si tratta di gare secche, le difficoltà ci sono sempre. Se arriviamo al Mondiale? Siamo sempre fiduciosi e positivi. La Macedonia ha fatto un buon gruppo di qualificazione, dovremo fare una grande partita e poi vedremo cosa accadrà in finale”. Poi sul Portogallo: “Come noi avremmo voluto evitare loro, anche loro avrebbero voluto evitare noi”. Su Joao Pedro, attaccante del Cagliari: “Non abbiamo ancora discusso, vedremo e valuteremo. Abbiamo giocatori bravi, Joao Pedro è un ottimo attaccante che conosce il campionato, ma non dimentichiamo cosa hanno fatto i ragazzi all’Europeo”. “Per noi sarà importante avere tutti i giocatori a disposizione – ha concluso Mancini -. Prossimo rigore? Speriamo che ce lo diano, troveremo qualcuno che lo calcerà”.