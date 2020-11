Mancini: “Confermato di essere un gran gruppo, peccato per gli Europei”

Roberto Mancini prova a tirare le somme dopo il 2-0 alla Bosnia con il quale la Nazionale, guidata in panchina da Evani, si è qualificata alle Final Four di Nations League: “Avevamo tutto da perdere, ma i ragazzi hanno confermato di essere un gruppo solido, altrimenti non si arriva a giocare così bene”, ha detto il ct intervenendo al Social Football Summit. Lo sguardo si è poi spostato sul futuro: “Eravamo pronti a giocare gli Europei perché venivamo da una qualificazione straordinaria. Ci è dispiaciuto molto non giocarli, però in questi mesi sono venuti fuori altri giocatori, più giovani anche, che possono avere un grande futuro”. Il rinvio della manifestazione continentale causa Covid ha avuto dunque anche risvolti positivi secondo il Mancio: “Da un lato c’è stato il dispiacere di non poterli giocari con chi se lo sarebbe ampiamente meritato, però non si poteva fare diversamente. Dall’altro credo ci possa essere utile per migliorare ancora come squadra”. Infine il ct azzurro, sempre in isolamento dopo la positività al coronavirus, è tornato sulla videochiamata fatta ai suoi ragazzi subito dopo la vittoria di Sarajevo: “Mi sembrava giusto ringraziarli subito tutti, anche ieri hanno fatto un’ottima partita in una situazione non semplice”.

Fonte: Sport Mediaset