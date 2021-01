Mancini elogia Insigne: “Lui è unico, insostituibile per la Nazionale”

Parole al miele di Roberto Mancini per Lorenzo Insigne. Il c.t. della Nazionale ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, concentrandosi anche sulle trattative di mercato che vendono Zaccagni ed Emerson Palmieri nel mirino del Napoli. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Spero che Emerson ed El Shaarawy possano trovare posto in club ambiziosi in Italia, così da avere anche più spazio. Zaccagni? Per lui è diverso, è giovane, l’importante è la certezza di giocare tanto. Insigne? Per noi Lorenzo è unico. Per il ruolo di raccordo, per come lega la squadra è il giocatore meno sostituibile”.