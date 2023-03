Mancini: “La Nazionale arriva a Napoli in un momento importante”

Roberto Mancini, ct della nazionale italiana di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il ritorno della nazionale a Napoli, nel match in programma per giovedi 23 marzo allo stadio Maradona. Ecco le sue parole:

“Siamo molto felici perchè è un po’ che manchiamo da Napoli, e ci arriviamo in un momento importante per la città. E’ il momento migliore per tornare a Napoli. La squadra sta facendo un grande campionato, merita di essere in testa.

Sull’importanza della gara con l’Inghilterra:

“E’ la prima gara del girone, contro l’Inghilterra, sarà importante iniziare bene e avremo bisogno di tutto il sostegno del Maradona, sarà fondamentale. Giocare a Napoli è sempre stato un piacere. Le partite sono sempre emozionanti lì”

Sullo scudetto e sul cammino europeo del Napoli:

“Il Napoli è sulla strada giusta per lo scudetto. Bisogna fare attenzione ma sta meriando ampiamente quello che sta facendo. Il Napoli gioca un calcio molto europeo, attacca molto e difende anche bene. In questo senso è una squadra completa quindi non vedo perchè non possa fare strada anche in Europa. La Champions è una competizione particolare, ma le condizioni ci sono.

La nazionale indosserà una maglia speciale, in ricordo di Vialli, in occasione del match con gli inglesi:

“Sarà una maglia speciale con una sua frase, che lui ha coniato e amato. Soprattutto perchè lui era ammirato e apprezzato dai napoletani e lui ha sempre ricambiato. Tornare lì dopo la scomparsa di Luca sarà emozionante”

Il giorno prima del match una delegazione azzurra andrà in visita ai bambini del Santobono:

“Una delegazione andrà a far visita ai bambini, tra cui diversi giocatori del Napoli (ride, ndr.). Sarà una festa”.

Su Raspadori, i giovani e le convocazioni:

“Raspadori spero che ci sarà, è un giocatore importante e giovane. Ha un grande futuro e mi dispiace che attualmente non stia giocando.

Purtroppo i nostri attaccanti, per vari motivi, hanno tutti poco minutaglie, ma lavoriamo per risolvere il problema. E’ giusto dare spazio e fiducia ai giovani, all’inizio magari sbaglieranno ma è importante farli giocare. Vista la situazione economica dell’Italia calcistica, investire sui giovani potrebbe essere una buona soluzione.

Politano fa parte del gruppo, la probabilità della convocazione c’è, oltre a Meret, Raspadori e Di Lorenzo”.