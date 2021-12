Arrivato Rangnick, il Manchester United non ha chiuso il discorso panchina. Il tecnico tedesco sarà infatti allenatore ad interim dei Red Devils, che per la prossima stagione pensano a diversi nomi. Tra questi, in prima fila c’è Roberto Mancini: secondo Libero, molto dipenderà dalla qualificazione dell’Italia a Qatar 2022. In caso di mancato pass per i prossimi mondiali, l’attuale ct azzurro potrebbe cedere alla corte dello United.

Fonte: TMW