Il CT Roberto Mancini, durante la conferenza stampa prima del match contro la Germania ha parlato anche di Lorenzo Insigne. L’ormai ex capitano del Napoli è pronto a volare a Toronto, nella MLS, e molti credono che ciò significhi anche l’uscita dal giro della Nazionale.

“Se sono preoccupato di perdere Insigne? Non lo so, dipenerà da come starà e da cosa succede lì. Ha dato tanto alla Nazionale, ma dipende da cosa succede in MLS”