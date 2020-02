Mancini sull’Europeo: “Se ci sottovalutano possiamo andare lontano. Scelte già fatte”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport a margine della presentazione del “Pulcino d’Oro 2020” tenutasi ieri a Milano. L’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo Europeo, palesando così la potenziale arma in più degli azzurri: “Spero che ci sottovalutino e nel frattempo noi dovremo ancora crescere col lavoro”. Poi a proposito delle convocazioni per il campionato, non ha dubbi: “Le scelte sono ormai fatte, la rosa è quasi al completo”.

SERIE A – Mancini ha parlato ovviamente anche di campionato confermando che la Juventus di Sarri è ancora la squadra più forte di tutti e che potrebbero giocarsi il titolo solo se riuscissero a restare attaccate alla prima fino in fondo. Sulla “sua” Lazio ha poi aggiunto: “E’ la sorpresa e domenica affronterà l’Inter in una sfida importantissima”. Un pensiero va anche a uno degli ultimi arrivati in casa Milan, ovvero Ibrahimovic: “E’ un grande campione e penso che sia stato uno dei più forti del mondo”.