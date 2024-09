Manna a DAZN: “Sono emozionato, ma sono orgoglioso di essere al Napoli. Su Giuntoli…”

Giovanni Manna, d.s. del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro la Juventus: “Io e il mister abbiamo iniziato un percorso insieme a Napoli, c’è confronto quotidiano, stima, fiducia, il mister è centrale nel progetto, per ora siamo contenti, abbiamo iniziato un percorso. Quali sono stati i consigli di Giuntoli? Per me oggi c’è grande emozione, sono entrato in Juventus e sono uscito uomo, rappresenta il passato, sono focalizzato sul presente e il futuro che è il Napoli, sto iniziando un nuovo percorso e sono felice, Cristiano mi ha raccontato un po’ di aneddoti, sono orgoglioso del percorso che ho fatto e di essere al Napoli. Quando arrivano giocatori nuovi c’è sempre curiosità, abbiamo una rosa e pensiamo possa essere competitiva. Ho parlato di viaggio, ci sono delle tappe, questa è la prima in salita ma dobbiamo essere focalizzati giorno dopo giorno sul lavoro quotidiano, sappiamo dove vogliamo arrivare, il mister ha una rosa abbastanza completa, ci lavora tutti i giorni, avrà visto bene McTominay e ora lo vediamo in campo”.