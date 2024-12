Manna: ” Riparleremo a fine stagione con Kvara, Osimhen al Psg tecnicamente possibile!”

Giovanni Manna, Ds del Napoli, è stato intervistato dai colleghi di Mediaset, prima del fischio d’inizio del match tra Lazio e Napoli:

“Le risposte noi le vediamo tutti i giorni in allenamento, siamo tranquilli. Chi entra in campo stasera sa cosa deve fare, non abbiamo patemi d’animo. Siamo curiosi di vederli giocare, non c’è nessun problema. Questo è un discorso che noi abbiamo sempre fatto e portato avanti. Siamo in una fase di costruzione anche perché abbiamo cambiato tanto, abbiamo cambiato allenatore. Siamo in costruzione: Conte vuole costruire basi solide e durature per far sì che queste basi possano durare nel tempo. Lavoriamo su noi stessi, quella di oggi è un’altra prova importante per noi e ogni domenica vediamo su che livelli siamo. Contratto di Olivera? Noi incontriamo tutti gli agenti dei nostri giocatori, è stato un incontro come tanti altri e abbiamo parlato di tante cose. Mati sta facendo una buona stagione, siamo estremamente contenti. Vediamo. Rinnovo di Kvara? Ci siamo visti, abbiam parlato. Non vogliamo continuare a parlarne ora, lo rifaremo a fine stagione perché poi ha altri due anni di contratto. Vogliamo che resti concentrato sul campo, vogliamo gratificarlo. Anche lì siamo tranquilli. Osimhen al Psg? Tecnicamente possibile, ma a noi non ci ha chiamato nessuno”.