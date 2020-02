Manolas a DAZN: “Dobbiamo sfruttare le occasioni, rischiavamo il pareggio. Domani guarderò il Clásico”

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha parlato nel postpartita di Napoli-Torino, finita 2-1 per i partenopei. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Abbiamo fatto una buona gara, ma dobbiamo sfruttare le occasioni, perché poi possiamo rischiare di pareggiare la partita in due minuti. Non stiamo facendo benissimo sotto quest’aspetto, perché al primo tiro in porta subiamo gol. Non bisogna perdere concentrazione. Il mio lavoro è non far subire gol alla squadra, poi se segno e la aiuto a vincere mi fa piacere. Domani sera guarderò senza dubbio il Clásico. Mi piace guardare tutte le partite“.