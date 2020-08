Manolas: “Sto bene, non ho più dolore. Barcellona? L’ho già eliminato, ne ho parlato con Totti. Su Insigne…”

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica. Il difensore greco si è soffermato molto sulla sfida al Barcellona di sabato:

“Ho appena incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: coraggio Kostas, riprovaci“.

Manolas ha già segnato al Barcellona, precisamente durante la Champions League 2017/18: firmò il terzo dei tre gol che eliminò il Barça all’Olimpico di Roma.

“Il vantaggio lo hanno loro: si riparte dall’1-1 del San Paolo. Ma non abbiamo dimenticato che all’andata meritavamo di vincere. Motivo in più per andare lì a giocarci le nostre possibilità“.

Sul gol segnato al Barcellona – “Il Camp Nou è uno stadio imponente, farà impressione pure vuoto. Il campo è largo, ideale per il loro gioco. Dovremo prendere subito le misure, eseguire gli ordini di Gattuso e stare sereni, perché l’aspetto mentale è decisivo. Ho già giocato lì con la Roma, fu un risultato bugiardo, un 4-1 con autogol mia e di De Rossi. Ma ci rifacemmo all’Olimpico: la Roma vinse 3-0 e andò in semifinale, dominando. Il gol fu un’emozione pazzesca, indimenticabile. Ma la semifinale fu merito dell’intera squadra. La Roma giocò 90′ super e il mio gol fu il premio per il lavoro di tutti. Spingemmo la palla in fondo alla rete. E’ stato il gol più importante della mia carriera, ma sono legato anche a quello che segnai al Torino, con la dedica per Davide Astori, un ragazzo speciale. Eravamo stati spesso compagni di stanza. Perdita terribile“.

Su Messi e sui valori delle due squadre – “Messi si ferma di squadra, senza temerne il talento. E’ il numero uno al mondo, per qualità e intelligenza calcistica. Al San Paolo non brillò, ma il Barcellona fece gol lo stesso al primo tiro. Con loro è così: non c’è solo Messi, basta distrarsi un attimo per essere puniti. Possibili sorprese? I valori non cambiano. Ma sono ottimista e non ho paura. Vogliamo sorprendere il Barcellona. La pressione l’hanno loro, anche se è una sfida speciale pure per noi. Ritorno di Suarez? C’è anche il ritorno di Koulibaly. Pensiamo a fare la nostra partita, non agli avversari. Insigne? Speriamo recuperi, per noi è importante. Abbiamo fatto bene con la Lazio, possiamo crescere ancora. Io sto benissimo, il dolore alle costole è passato. Per arrivare alla Final Eight dobbiamo eliminare il Barcellona. Guai a pensare ad altro“.