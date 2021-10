Maradona Cup senza il Napoli? Colpa delle richieste spropositate di De Laurentiis

Ha destato scalpore la mancata partecipazione alla Maradona Cup da parte del Napoli. La competizione, in programma il 14 dicembre vedrà il Barcellona e il Boca Juniors contendersi il trofeo in onore di Diego. Naturalmente la cosa non è andata giù ai tifosi del Napoli che inizialmente hanno incolpato gli sceicchi sauditi per il mancato invito.

A quanto pare però i sauditi c’entrano poco o nulla e il “colpevole” della mancata partecipazione del Napoli è il Napoli stesso. Secondo la ricostruzione di Repubblica, il 31 agosto c’era stato il primo incontro tra De Laurentiis e la delegazione composta dal produttore cinematografico Vicente Gomez e dall’agente FIFA Garcia Cabrera. Ferma volontà degli organizzatori della competizione era avere il Napoli in campo in quanto club più rappresentativo per Maradona.

Garcia rivela che il Napoli è stato il primissimo club contattato, anzi l’idea originale era trovare uno sparring partner per il Napoli. Ma a quanto pare le cose sono andate in modo diverso. Infatti, secondo la ricostruzione di Repubblica, De Laurentiis avrebbe chiesto ben 5 milioni di euro per partecipare alla competizione, a fronte invece di una richiesta più ragionevole di Barça e Boca (un milione).

Questo avrebbe in parole povere fatto naufragare l’accordo. Il Napoli invece ci tiene a far sapere che il problema sarebbero state le date della partita.