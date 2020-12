Maradona, Hodge rivela: “Ho la sua maglia da 34 anni, ma non si vende. Sarebbe irrispettoso verso Diego”

Il match Argentina-Inghilterra di Messico 1986 è rimasto nella storia e resterà per sempre nell’albo dei ricordi, soprattutto per Diego Armando Maradona, protagonista di una rete stupenda ed un’altra rete di mano, chiamata da tanti “La mano de Dios”.

Un giocatore dell’Inghilterra, Steve Hodge, scambiò la maglia con Maradona ed ha negli anni ricevuto diverse critiche dai connazionali. Dopo anni è tornato sulla vicenda rilasciando ai media iberici le seguenti dichiarazioni:

“A fine partita ci siamo scambiati la maglia ed ho ricevuto tante critiche per questo. Anche alcuni miei compagni di squadra si erano arrabbiati. La realtà è che non l’ho mai incolpato per aver segnato con la mano. Era straordinario, coraggioso come un leone. Era abituato a prendere calci ovunque giocasse. L’ho avuta per 34 anni e non ho mai provato a venderla. Ha un valore sentimentale incredibile. Ho letto in giro che vorrei uno o due milioni di euro per venderla, ma è una bugia. Irrispettoso e totalmente sbagliato. La maglia non è in vendita”.