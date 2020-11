Maradona, il bambino salvato ad Acerra ora ha 36 anni: “Mi sento come se avessi perso il mio secondo papà”

Si chiama Luca Quarto il bambino salvato da Diego Armando Maradona grazie alla partita di beneficenza giocata circa 35 anni fa ad Acerra. Luca oggi ha 36 anni e vive a Rimini, dove gestisce una piccola attività di costumi in estate. Il ragazzo era nato con una malformazione al palato, la labioschisi e per lui è come se avesse perso un “secondo papà”, come spiegato all’ANSA: «Gli sarò grato per sempre. Ora mi sento come se avessi perso il mio secondo papà». Luca aveva incontrato Diego nel 2002, alla trasmissione ‘C’è posta per te’, dove ringraziò il Pibe de Oro per averlo salvato grazie alle tante donazioni, che gli permisero di curarsi in Svizzera.