Maradona, il commovente post di Pelè: “Basta paragoni, un giorno in Paradiso finalmente giocheremo insieme”

Ad una settimana di distanza dalla sua scomparsa Maradona fa ancora parlare di se. Stavolta è il suo storico termine di paragone, Pelè, a voler dedicare alcuni pensieri al Pibe de Oro. Ecco la traduzione del suo post su Instagram.

“Sono passati sette giorni da quando te ne sei andato. Molte persone adoravano confrontarci per tutta la vita. Eri un genio che ha incantato il mondo. Un mago con la palla ai suoi piedi. Una vera leggenda. Ma soprattutto questo, per me, sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande.

Oggi so che il mondo sarebbe molto migliore se potessimo confrontarci di meno e iniziare ad ammirarci di più. Quindi, voglio dire che sei incomparabile. ⠀

La sua traiettoria è stata segnata dall’onestà. Hai sempre dichiarato i tuoi amori e antipatie ai quattro venti. E con questo suo modo particolare, insegna che dobbiamo amare e dire “ti amo” molto più spesso. La sua rapida partenza non mi ha permesso di dire, quindi mi limito a scrivere: ti amo, Diego.

Mio grande amico, grazie mille per tutto il nostro viaggio. Un giorno, in paradiso, giocheremo insieme nella stessa squadra. E sarà la prima volta che darò un pugno in aria senza festeggiare un gol, ma anzi, perché posso darti un altro abbraccio.”

