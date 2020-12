Maradona, il fratello: “Lo stadio intitolato a Diego è una carezza al cuore, si dovrebbe aprire anche il Centro Paradiso”

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Spero ora Diego possa riposare in pace ma credo che purtroppo molti continueranno ad approfittare di lui. Sento che avrei potuto fare di più per Diego ma la vita a volte ti fa andare per strade personali diverse. Stanno facendo una bella cosa per ricordare mio fratello intitolandogli lo stadio. E’ una carezza al cuore. Tutti gli vogliamo bene. Sarà per sempre nella memoria dei tifosi. Non è un pensiero solo mio. Per me si dovrebbe aprire anche il campo Paradiso, rinnovandolo per i ragazzi che vogliono giocare a pallone e vogliono essere giocatori del Napoli. Sarebbe una cosa molto bella. La maglia omaggio per Diego mi piace tanto e ringrazio per questo bel pensiero. Mi piacerebbe avere quella col nome ed il numero di mio fratello per conservarla. Bello se continuasse ad essere questa, ma deciderà la società”.