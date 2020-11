Maradona, il manager: “Intervento riuscito, rassicuro i napoletani. Non vede nessuno da 8 mesi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Stefano Ceci, manager di Maradona.

“L’intervento è perfettamente riuscito, non era nemmeno tanto particolare. Ieri il medico aveva assicurato che era di routine. Ovviamente però su un paziente con le sue problematiche, Diego ha avuto tanti problemi in precedenza. Il quadro generale non era dei migliori. Io posso assicurare, conoscendo Diego, che supererà anche questa. Aveva anemia, disidratazione e ferro basso ma l’intervento è andato bene, lui si è svegliato stamattina. Lo terranno in osservazione per qualche giorno e poi ci daranno l’esito finale. Voglio rassicurare i napoletani e tutte le persone che amano Diego: anche questa volta ci ha fatto lo scherzetto!

Ho presentato da diversi giorni una carta formale al Governo argentino per entrare nel Paese, mi auguro che mi autorizzeranno. Diego ha alti e bassi, lui sta da 8 mesi chiuso in casa senza poter uscire, ogni tanto vede le figlie ma negli ultimi mesi è stato praticamente da solo. Per noi persone normali è dura, immaginiamo per un soggetto come Maradona. Come chiudere un leone in gabbia”.