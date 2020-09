Maradona jr a Crc: “Papà e Carmando fanno ancora faville quando sono insieme”

Siparietto tra Diego jr e Carmando a Radio Cr: “Quando sono insieme papà e Salvatore, fanno faville ancora adesso”

Emozionante e simpatico nello stesso tempo il siparietto andato in onda sulle frequenze di Radio Crc durante la trasmissione “Il Sogno Nel Cuore”. In diretta è intervenuto Salvatore Carmando, storico massaggiatore degli anni d’oro del Napoli e compagno di mille battaglie di Diego Armando Maradona, papà di Diego jr, uno dei conduttori della trasmissione in onda su Radio Crc. “Papà mi ha già risposto, ma porgo anche a te questa domanda: ‘E’ stato più emozionante vincere il primo scudetto, il secondo tricolore o la Coppa Uefa? Tieni conto che papà ha una sua idea”. Si è rivolto così Diego jr a Carmando, che alla fine è stato costretto a scegliere. “Vincere è sempre bello, ma il primo scudetto mandò Napoli in visibilio. C’era gente che si tuffava nelle fontane completamente nuda”. Carmando ha accompagnato Maradona non solo durante i successi in azzurro, ma anche in occasione del Mondiale vinto dall’Argentina in Messico nel 1986. “Stare due mesi lontano dall’Italia per me fu duro – ha raccontato Carmando a Radio Crc – però fu una grande soddisfazione vedere Diego salire sul tetto del mondo”. “Tra mio padre e Carmando c’è amicizia vera, quando sono insieme fanno faville ancora adesso”, ha chiuso Diego jr in diretta su Radio Crc.