Maradona Jr: “Amichevole a Napoli con l’Argentinos Juniors nel segno di papà”

“Quando avremo superato questa maledetta pandemia, sarebbe bellissimo inaugurare lo stadio Maradona con un’amichevole contro l’Argentinos Juniors, la prima squadra di papà. Quando potrò andare in Argentina, incontrerò la dirigenza di questa società, ho già avuto qualche contatto”. Diego Armando Maradona jr. ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere del Mezzogiorno nella quale ha parlato del padre e della finale di Supercoppa di mercoledì.

Il conduttore radio ha raccontato di quando ha visto Napoli-Juve insieme al Pibe de Oro: “Molto bello, ho avuto la fortuna di vedere due gare contro la Juventus con papà, anche la prima di Higuain da avversario. Era il 29 ottobre, il giorno prima del suo compleanno, abbiamo visto la partita insieme ad Abu Dhabi. Era straordinario notare come a distanza di tanti anni la passione non si fosse assopita, sentisse ancora forte il legame con il Napoli, ricordo anche che imprecava in napoletano”. Poi ha parlato dell’attuale rosa azzurra, al fuoriclasse piacevano tre calciatori in particolare: “Adorava Koulibaly e Mertens, stimava tanto Insigne, credeva che questi giocatori dovessero rappresentare la base per costruire un Napoli vincente. Sognava lo scudetto, mi diceva che dopo tanti anni avrebbe voluto rivedere la città in festa come nel 1987 e nel 1990”.