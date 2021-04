Maradona Jr attacca: “Perché la Juventus deve partecipare alla Superlega? Non vince la Champions dal 1996”

Attraverso i microfoni di Radio Crc Diego Maradona Jr ha attaccato duramente la Superlega. Ecco le sue parole:

“I dodici club che hanno creato la Superlega mi hanno deluso. Con questo accordo i 12 in questione confermano di voler guadagnare sempre più soldi sulle spalle delle altre squadre del mondo. Tutti devono avere gli stessi diritti”.

Poi prosegue: “La nascita della Superlega, invece, va in direzione contraria ai principi del calcio. Così non va bene. I maggiori organici calcistici a livello internazionale devono impedire la nascita di questa competizione, la Superlega non mi piace. Spero che anche i calciatori si dissocino. In caso contrario, non dovrebbero più giocare in nazionale”.

Infine: “Mi dite perché in questa Superlega c’è la Juventus, che non vince la Champions dal 1996? Per non parlare poi dell’Arsenal e del Milan. Ripeto, per me la Superlega va fermata subito”