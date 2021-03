Ai microfoni di Arena Maradona, Diego Armando Maradona Jr ha parlato cosi della situazione di Nikola Maksimovic. Ecco le sue parole:

“Secondo me in questo momento Maksimovic non può giocare. E’ in scadenza di contratto e non è sereno. Gli errori che ha commesso ieri contro il Sassuolo hanno confermato la mancanza di lucidità, io ho giocato a calcio e conosco le difficoltà. Per questo non voglio infierire su Maksimovic. Dico soltanto che al momento non vale la pena coinvolgerlo nelle scelte”.