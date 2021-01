Maradona, l’audio shock del dottore: “Il gordo sta morendo”

La morte di Diego Armando Maradona assume sempre più i contorni di un giallo, attirando numerosi dubbi e rivelazioni scioccanti. Il portale argentino “Infobae” ha diffuso degli audio Whatsapp scambiati tra il dottor Leopoldo Luque, medico personale del Pibe de Oro, e altre persone, tra cui Agustina Cosachov, la psichiatra di Maradona. I due sono sotto indagine con l’accusa di omicidio colposo. Dagli audio trapelati viene fuori un atteggiamento singolare, considerato che un loro assistito stava per morire. Gli audio di cui si parla si riferiscono infatti agli ultimi minuti di vita di Maradona. In particolare ne spicca uno in cui Luque dice: “Pare che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio e che stia per morire il grassone – avrebbe detto Luque a un contatto che gli chiedeva informazioni dopo le prime notizie apparse in tv – Non ho idea di cosa abbia fatto. Ci sto andando“.