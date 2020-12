Maradona, l’avv. Pisani: “Hugo mi ha dato incarico di querelare Filippo Facci e Tiki Taka”

Angelo Pisani, avvocato di Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Punto Nuovo Show‘, su Radio Punto Nuovo:

“Ho ricevuto incarico da Hugo Maradona, con tante telefonate anche di tifosi, per le parole di Filippo Facci. Si è scagliato contro Maradona, manco se si fosse in guerra. Qui, attraverso la televisioni, si diffondono offese, cattiverie. Hugo mi ha chiamato piangendo: ‘Non ce la faccio più, non posso sentir parlare così di mio fratello’. Gli ho detto di rivolgerci alla giustizia. Non gli permetteremo di continuare a fare questo sciacallaggio. Porteremo Facci in Tribunale, vedremo come si difenderanno in sede penale ed in sede civile devolveremo il risarcimento per far scrivere tanti bambini alle scuole calcio. Di questi comportamenti ne risponderà la stessa trasmissione ‘Tiki Taka’ e pagherà in sede civile in solido. Il dolore per la morte di Maradona non è solo dei tifosi del Napoli, ma di tante altre squadre. Ci saranno tanti appassionati di calcio che diverranno parte civile. Lo sport è altra cosa”.