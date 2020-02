Maradona, lo storico preparatore: “Stasera sarò allo stadio. Messi è un genio del pallone”

A Radio Marte nel corso della trasmissione si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto Fernando Signorini, ex preparatore atletico di Maradona e di Messi:

“Messi che viene a giocare dove ha trionfato Maradona è una notizia. Come si possono fare paragoni tra questi due artisti del gioco del pallone? Sono molto felice che il pubblico del San Paolo possa godere di un genio del pallone come Leo. Ho sempre detto a Diego che il suo desiderio era suo, io c’ero solo per aiutarlo quando lui voleva, non sono mai stato il suo padrone. Allenare Diego a giocare a calcio era come allenare un gatto a prendere il topo. Purtroppo ha avuto dei problemi ma il sogno di Diego e il suo amore per il calcio andavano oltre tutto.

La vittoria del Mondiale? L’avevo già convinto che sarebbe stato il suo Mondiale o di Platini. Era un campione straordinario ma peraltro si giocava in Messico, in altura incredibile. Le sue prestazioni potevano essere agevolate, come infatti è accaduto. Maradona allenatore? Fu il massimo della mia fortuna, avevo lui C.T. e Messi come calciatore, fu una cosa incredibile. Messi non benissimo in Nazionale? Allenarli bene è impossibile, dev’essere un mago il C.T. per allenarli ogni 3-4 mesi. E’ come mettere insieme tanti bravi musicisti che devono suonare tutti assieme in poco tempo.

Non sento Diego costantemente, il mio rapporto con lui è stato sempre così. Non possiamo privilegiarlo solo perché è famoso. Tra i miei amici è quello che gioca a pallone! Ma altri amici non li vedo da tempo: loro sanno che sono qui e io so che loro sono lì. Anche per Maradona è così: se lui ha bisogno, io ci sono. Carmando? Rapporto di amicizia vero e sincero con Maradona. Stasera vado a vedere Napoli-Barcellona con un giornalista napoletano”.