Maradona, l’omaggio del Como: stasera risuonerà “O’ Sole mio” al Sinigaglia come nel 1987

Continuano gli omaggi per Diego Armando Maradona. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia andrà in scena Como-Piacenza, match valevole per il tredicesimo turno del Girone A di Serie C. I padroni di casa hanno deciso di omaggiare El Pibe de Oro in un modo molto particolare. Questa sera infatti, al Sinigaglia di Como risuonerà “O’ Sole mio”. Nel 1987 in occasione della gara contro il Napoli, prima del fischio d’inizio, accadde lo stesso. Gran gesto da parte della società lombarda per ricordare un campione eterno.