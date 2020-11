Maradona, parla il medico: “Ancora presto per dimetterlo”

Dopo l’operazione alla testa di martedì sera per rimuovere un ematoma subdurale, il medico Leopoldo Luque della Clinica Olivos fa un quadro generale sulle condizioni del Pibe de Oro:“Diego è un paziente molto difficile, è difficile da immaginare quanto lo sia ma in questa situazione bisogna essere più forti di lui e sapergli dire no”. Maradona vorrebbe tornare a casa ma per i medici non ci sono ancora le condizioni per dimetterlo, tanto che lo stesso Luque ricorda che in questi casi solitamente il ricovero dura “sette giorni o anche di più”. Diego necessita di molte cure e quello che cerco di fare da sempre è dargli la migliore attenzione“.

Il medico ha fatto inoltre sapere che l’ex Pibe de Oro e’ stato sottoposto a sedazione a causa di quel “quadro di astinenza”, legato all’uso di ansiolitici e alcol. Pensare a come curare Diego lo possono fare tutti, sembra semplice, ricevo critiche sui social come se fosse colpa mia. Ma tutti quelli che siamo vicini a lui stiamo lavorando per il suo bene”. E per quanto riguarda le voci sui dissapori con i familiari dell’ex fuoriclasse argentino, chiarisce: “La comunicazione ieri con la sua famiglia è stata molto buona, so che credono in me”.