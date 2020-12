Maradona, sarebbe di circa due mlndi euro il valore della maglia dell’Argentina indossata nella storica sfida contro l’Inghilterra

Una delle maglie più iconiche della storia del calcio, quella che consacrò la leggenda di Diego Armando Maradona , della “mano de Dios” e del “gol del secolo”: la numero 10 dell’Argentina indossata dal Pibe de Oro nella sfida contro l’Inghilterra ai Mondiali di Messico 1986 vale circa due milioni di euro , ma non è in vendita. A rivelarlo alla BBC sarebbe stato il suo propietario Steve Hodge , centrocampista di quell’Inghilterra – il giocatore che, per intenderci, fece il retropassaggio al portiere propiziando la “mano de Dios” – con cui il Diez avrebbe scambiato la maglietta al termine della sfida vinta dalla sua Argentina per 2-1. Un cimelio dal valore inestimabile, ora esposto al National Football Museum di Manchester , che l’ex giocatore della Nazionale dei tre leoni non ha alcuna intenzione di vendere :

“È nelle mie mani da 34 anni e ha un grande valore sentimentale. Le persone hanno bussato alla mia porta ininterrottamente e il mio telefono non ha mai smesso di squillare con radio e televisioni, da tutto il mondo, a chiedere dall’altra parte. Non è stato bello. Ho letto sul web che sto vendendo la maglia per arricchirmi. Lo trovo irrispettoso e totalmente sbagliato. La maglia non è in vendita”.

Inconsapevolmente, 34 anni fa all’Azteca Stadium di Città del Messico, anche Steve Hedge ha contribuito a scrivere una delle pagine più singolari e uniche del calcio mondiale, propiziando con un retropassaggio al proprio portiere Shilton il gol di Maradona passato alla storia come “mano de Dios”: “Ho colpito la palla perfettamente e mi sono voltato verso Peter (Shilton) pensando che potesse uscire per prendere la palla, ma Maradona è apparso dal nulla. Un attaccante normalmente rallenta davanti all’uscita di un portiere più alto e grosso riflettendo che potrebbe farsi male, ma Maradona no, era coraggioso come un leone”. Il resto è storia…