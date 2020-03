Marca – Juve interessata a Marcelo, per lui pronto un quadriennale

ANSA – La Juventus sarebbe interessata a ingaggiare Marcelo, una delle stelle del Real Madrid. Nell’attesa che riprenda il calcio giocato, l’attenzione dei club e degli appassionati si sposta sulle possibili mosse di mercato per la prossima stagione. Secondo l’edizione online del quotidiano spagnolo Marca, i campioni d’Italia sarebbero sulle tracce di Marcelo, che ha un contratto fino al 2022 con i blancos, ma dove fin dall’inizio della stagione, complice alcuni infortuni, non ha trovato la giusta continuità e presenza in squadra. Secondo Marca, per lui sarebbe pronto un contratto di 4 anni. A spingere per un possibile arrivo di Marcelo in casa bianconera anche l’ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo, che ne avrebbe suggerito l’ingaggio, e la stima che da tempo ha per lui il tecnico Sarri. Prima dello stop imposto dalla pandemia, secondo Marca era già previsto un incontro fra rappresentanti della Juve e quelli del Real per discutere della questione, che dovrebbe esser ripresa appena possibile, coronavirus permettendo.