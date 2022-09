Marca, Ronaldo-Napoli: c’è ancora speranza

C’è ancora speranza per Ronaldo al Napoli. A riportarlo è Marca, nell’editoriale odierno.

Il quotidiano spagnolo sottolinea che, nonostante le dichiarazioni di Ten Hag ieri, la pista napoletana sia ancora aperta per il portoghese.

“Anche se ieri è stato dato per scontato che avrebbe continuato al Manchester United a seguito delle dichiarazioni del tecnico Ten Hag, la verità è che il portoghese ha l’opzione del Napoli sul tavolo, in cui avrebbe giocato in prestito per una stagione per tornare allo United per compiere l’anno che ha lasciato. E che c’è ancora tempo per attivarlo perché il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sedotto dall’idea di avere il capocannoniere portoghese”.