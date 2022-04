Marcelo Burlon: “Sono pazzo di Napoli. Lavezzi grande amico, e Petagna…”

Marcelo Burlon, noto stilista che ha collaborato anche con il Napoli, ha raccontato quell’idea e non solo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Sono pazzo di Napoli e mega tifoso del Napoli. Il Pocho Lavezzi è un mio caro amico. Con Lorenzo Boglione (figlio di Marco, fondatore e presidente di Basic Net che, tra gli altri, ha rilanciato il marchio Kappa, ndr) siamo amici da tempo. Loro chiudevano come sponsor tecnico, è nata questa idea in edizione limitata ed è stato un successo. Che emozione vederla indossata da Lorenzo Insigne e Mertens

Il mio socio in affari Petagna? Gli dico che deve fare qualche gol in più. E’ ora. Ci siamo conosciuti su Instagram. Lui usava le mie maglie, io ero amico anche di Sfera Ebbasta, il rapper. Tutti i rapper e dj fanno parte del mio mondo. Così siamo diventati soci tutti e tre e abbiamo aperto il primo fast food Healthy Color a Milano. Il 20 apriremo a Napoli e non voglio pensare al delirio. Napoli mi ha anche dedicato una statuina da presepe”.