Marchegiani: “In questo momento non è verosimile un recupero delle altre sul Napoli”

Luca Marchegiani, ex portiere ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24: “Milanesi? Sono andate molto male entrambe, la cosa è abbastanza sorprendente perché sia Inter che Milan avevano tanti motivi per chiedere di più alle rispettive partite. Quello che secondo me le accomuna è una poca capacità di essere squadre, in entrambe le partite non hanno fatto vedere le caratteristiche che hanno. Sia il Milan, nella stagione scorsa, che l’Inter nell’ultima fase di campionato avevano dato un’altra impressione di avere un’altra capacità di gestione delle partite. A Napoli fanno bene ad essere scaramantici o fanno bene a parlare apertamente di scudetto? La scaramanzia è sempre benvenuta nel calcio, però in questo momento non è verosimile un recupero di una delle inseguitrici”.