Marchetti: “Lo United pagherebbe 250 milioni per non vedere più Ronaldo”

Luca Marchetti, esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in merito alla situazione Ronaldo-Napoli:

“Cristiano Ronaldo permetterebbe al Napoli di fare un salto qualità di immagine nel mondo. Il Manchester United, per Victor Osimhen, aggiungerebbe anche un contributo da un centinaio di milioni, una cifra più che buona per trovare con calma un sostituto del nigeriano, che potrebbe guadagnarne qualcosa come 8 milioni di stipendio in Premier League. Quanto a Ronaldo, 17 milioni su 24 li verserebbero i Red Devils. Nel complesso, il Manchester United pagherebbe 250 milioni di euro, considerando l’operazione con anche gli ingaggi, per non vedere più Ronaldo da vicino e per tesserare Osimhen per cinque anni [..]

[..] E’ un’operazione molto importante, ma che costerebbe agli inglesi 20 milioni in più rispetto a se il Manchester trattenesse Ronaldo alla base. Certo, con Osimhen si pagano il futuro. E’ un affare che sta in piedi, ma non so se si farà perché ci sono troppe varianti, compresa la volontà di Ronaldo: non sappiamo se non possa preferire Dortmund al capoluogo campano, ad esempio [..]

[..] In una trattativa di questo tipo, come è logico che sia, entra in gioco Aurelio De Laurentiis in prima persona: il presidente ne parla direttamente con Jorge Mendes, mentre il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il suo staff, per intenderci, non ne stanno prendendo parte”.