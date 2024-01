Marchetti: “Napoli? In stand-by l’affare Samardzic ma c’è fiducia”

Il Napoli continua la sua metamorfosi. Oltre a Mazzocchi che ha fatto le visite mediche e che fimerà il suo contratto a breve dovranno essere concluse anche altre trattative. Sicuramente quella per Samardzic che dopo un avvio in accelerata ora sta vivendo un momento di stand-by. Ci sono certamente i problemi relativi ai diritti di immagine e già per questo sono stati diversi i colloqui con il papà. Ma al di là della cifra, che il Napoli più o meno sa di dover spendere, i dettagli da sistemare non sono necessariamente ininfluenti. Con le trattative azzurre si sa che ci vuole sempre un po’ più di tempo, ma da qui a dire che è in salita ce ne corre.

Mancano all’appello almeno altri due acquisti, in casa Napoli. Un altro centrocampista (con caratteristiche diverse da Samardzic e più simili a quelle di Anguissa) e un difensore centrale. Difficile siano Hojbjerg e Dragusin, secondo le ultime. Troppo alto il prezzo in generale di entrambi e una grande concorrenza sul secondo (nonostante il Napoli abbia comunque provato ad offrire al Genoa anche il cartellino di Ostigard). Di nomi già concreti con trattativa ben avviata non ce ne sono disponibili: grande chiusura in questa fase del mercato. Di intenzioni invece tante e praticamente poche praticabili, soprattutto a prezzi accettabili. Bisognerà capire ora se la strategia dell’attesa e dei fari spenti porterà poi ai risultati sperati.

Nel frattempo continua il pressing arabo per Politano. L’Al Shabab è pronto ad offrire 12 milioni di euro al Napoli e un triennale da 7 milioni l’anno al giocatore. Sullo sfondo anche il rinnovo dell’attaccante, che ora sta valutando l’offerta e poi eventualmente andrà a parlare con la società.

