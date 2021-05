Attraverso il proprio profilo Twitter Claudio Marchisio ha postato un messaggio su ciò che è accaduto Ieri sera tra i colleghi di Sky sport ed Ivan Juric. Ecco il suo post:

E comunque complimenti a Juric.

Non si può iniziare l'intervista con certe parole.

E avere il coraggio di andare via e non continuare l'intervista è stata la decisione più giusta.

Come ha detto il mister:

" Solo in Italia" 😒

— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) May 23, 2021