Marchisio: “La Juve non deve sbagliare la gara col Napoli a livello di testa e di cuore”

Claudio Marchisio, ex entrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport: “Come può affrontare la sfida col Napoli la Juve che è in emergenza? Dipende da ognuno di loro. Dalla concentrazione, dallo stare sul pezzo, dal carattere che riesci a mettere sulla partita. Al di là della condizione atletica, della tattica, della tecnica. Non devi sbagliarla a livello di testa e di cuore. Anche perché se perdi colpi, in situazioni del genere puoi anche prendere delle saponate storiche. Ma devi andare lì, compatto e convinto, senza pensare troppo. In caso di ko? Siccome conosco l’Italia calcistica so che qualcun altro, il panico, lo instillerebbe. Processi, condanne, critiche feroci. Tuttavia alla Juventus sono abituati e saprebbero gestire la situazione che, senza ombra di dubbio, sarebbe complessa con un punto in tre partite. Poi bisogna capire come si perde. Per me l’importante è vedere la Juventus di Udine: dura e cinica. Voglio vedere quella partita”.