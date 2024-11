Marco Materazzi: “McTominay è un calciatore totale. Su Lukaku…”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino: “Adoro McTominay. Ogni volta che lo vedo giocare continuo a farmi una domanda alla quale ho già dato una risposta: come ha fatto lo United a lasciarselo scappare? Beh, sono pazzi. Questo perché è un giocatore totale. Lo vedi in difesa aiutare la squadra e 10 secondi dopo è dall’altra parte del campo a tirare. È stato l’unico contro l’Atalanta a riaccendere un attimo il Napoli. Se invece del palo avesse fatto gol la partita si sarebbe potuta sviluppare in altro modo. Il Napoli avrebbe e avrà bisogno del miglior Lukaku. Ma Romelu non ha ancora dimostrato che Conte ha fatto bene a insistere così tanto per averlo. Lukaku fonda buona parte del suo rendimento sulla forza fisica, sulla prestanza per far salire la squadra. È comunque un giocatore che al top è in grado di segnare tanto, anche se magari non sempre nelle partite più importanti”.