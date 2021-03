Marcolin: “A Milano il più bel Napoli del 2021. Ecco perché Bakayoko-Theo non era rigore”

Dario Marcolin ad “Arena Maradona” in onda su Radio Crc:

“E’ stato il più bel Napoli del 2021. Milan risucchiato nella lotta Champions”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’ Dario Marcolin, ex centrocampista di Lazio e Napoli e attuale opinionista Dazn. “Finalmente si è rivisto un Napoli compatto e in grado di mettere in difficoltà l’avversario con il palleggio, non si vedeva un Napoli così dal successo sull’Atalanta nel girone d’andata”. Marcolin si è soffermato anche sul contatto in area tra Bakayoko e Theo Hernandez, non ritenuto da Pasqua punibile con il calcio di rigore. “Devo dire comunque che Bakayoko stava per commettere un’ingenuità – ha detto Marcolin a Radio Crc – se contatto c’è stato, il tocco è stato impercettibile. Secondo me Pasqua non l’ha ritenuto decisivo nella scelta di Theo Hernandez di giocare comunque il pallone all’indietro”.